Лукашенко особисто отримав запрошення на саміт Східного партнерства

До понеділка, 20 квітня, всі 6 країн-східних партнерів ЄС отримають запрошення на інавгураційний саміт “Східного партнерства”, який має відбутися 7 травня у Празі.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ особисто вручив запрошення на саміт Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКО в Мінську. Інші 5 запрошень – Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні – вже підписані і будуть відправлені до 20 квітня.

Форми запрошень дають можливість кожній країні самостійно визначитися, хто представлятиме їх на саміті. Водночас, як повідомила виданню речник чеського міністра закордонних справ Сюзанна ОПЛЕТАЛОВА, Прага очікує на Президентів чи прем’єр-міністрів, залежно від конституційного устрою.

Видання також зазначає, що 4 Президенти з шести “відзначилися кровопролиттями в тій чи іншій мірі”. Найбільш погану репутацію при цьому має білоруський лідер, за часів правління якого без вісти пропали 4 опозиційних активістів у 1999 та 2000 роках. “EUobserver” також не виключає, що на саміті в Празі білоруський Президент може з’явитися разом зі своїм позашлюбним 4-річним сином Миколою, якого він зараз бере майже на всі офіційні події в рамках піар-кампанії з покращення свого іміджу. При цьому С.ОПЛЕТАЛОВА на запитання видання про те, як Чехія поставиться до можливості присутності маленького М.ЛУКАШЕНКА на саміті, зазначила тільки, що кожна країна-партнер ЄС матиме можливість самостійно вирішувати, хто представлятиме її на саміті.

Відкритим залишається питання щодо того, хто представлятиме Молдову, оскільки в країні поки що немає нового уряду. Водночас не виключено, що Молдову представлятиме або особисто її Президент Володимир ВОРОНІН, або хтось інший, хто контролюватиметься чинним Президентом країни. При цьому видання зазначає, що на рахунку нинішньої влади Молдови щонайменше 3 жертви, які загинули в ході сутичок після парламентських виборів 5 квітня цього року.

На рахунку Президента Вірменії Сержа САРГСЯНА – 8 жертв після виборчих сутичок маніфестантів та поліції у березні 2008 року, а на рахунку Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА – понад 300 постраждалих у жовтні 2003 року і, за твердженнями неурядової громадської організації Human Rights Watch, один протестант, забитий до смерті поліцією.

Решта два Президенти, пише “EUobserver”, грузинський Михайло СААКАШВІЛІ та український Віктор ЮЩЕНКО, також мають певні “темні плями” в кар’єрі. Перший, зокрема, дозволив поліції застосовувати сльозогінний газ, гумові палиці та гумові кулі під час протестів в листопаді 2007 року, другого час від часу звинувачують у корупції. При цьому, нагадує видання, за часів В.ЮЩЕНКА в Україні при загадкових обставинах загинули колишній міністр транспорту Григорій Кірпа та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.