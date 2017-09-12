У Нікополі розпочали збір підписів за відкликання мера з посади

У Дніпропетровській області жителі Нікополя розпочали збір підписів за відкликання з посади міського голови Андрія Фісака.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив суддя у відставці Анатолій Сиротенко.

«У Нікополі почалась організація активних громадян міста. Після того, як пішли факти порушень, було вирішено, що це замкнуте коло: кругову поруку місцевої влади та депутатів може перервати лише громадськість… Наразі маємо 17 тисяч підписів, збір яких ще триває, які ми будемо надавати в територіальну виборчу комісію для відкликання міського голови», - заявив він.

У свою чергу депутат Нікопольської міської ради Максим Юхно сказав про те, що міським головою систематично порушуються норми закону України, зокрема, у питанні публічних обговорень проектів рішень.

«Місто незадоволене виконавчою владою і конкретно тим, що зараз відбувається у Нікополі. Це, напевно, і стало одним із аргументів при вирішенні питання про початок збору підписів за відкликання мера міста», - заявив він.

Водночас кандидат юридичних наук, голова ради Громадської спілки «Нікопольці» Віталій Журавльов зазначив, що останньою краплею для громади міста стала реалізація, за його словами, корупційної схеми з продажу комунального майна – мережі теплопостачання міста.

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«Великі промислові підприємства нашого міста створюють непогані передумови для успішного соціально-економічного розвитку Нікополя. Однак ситуація, яка склалась у місті, явно не відповідає наявному потенціалу та фінансовим можливостям. Пов’язано це, на наш погляд, з неефективними і часто протиправними діями керівників виконавчої влади Нікополя та депутатського корпусу. Найбільш яскраво це проявилось у ситуації з ліквідацією Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» і з реалізацією його майна», - розповів Журавльов.

За його словами, попри судову заборону влада передала майно підприємства на баланс іншої структури, яка належить одному з депутатів міськради. Після цього на сесії міськради було надано дозвіл цьому підприємству провести оцінку 120 кілометрів труби. За словами Журавльова, оцінка майна була проведена в надзвичайно короткий термін, що, на його думку, дає всі підстави говорити про те, що «відбулась фальсифікація оцінки майна підприємства».

Як зазначив громадський діяч, реальна ціна цього майна – понад 30 млн грн, але на аукціоні, який, за словами учасників прес-конференції, був проведений з порушеннями, його було продано за 8,7 млн грн.