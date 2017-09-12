Міністр юстиції: Саакашвілі проявив неповагу до української державності
"Режим кордону і перетину кордону - це питання національної безпеки. Незалежно від того, який це кордон: чи це кордон західний чи східний", - стверджує Петренко.
Міністр юстиції України Павло Петренко наголошує, що жодна особа не має права незаконно перетинати державний кордон. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи перетин кордону екс-головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі, якого президент позбавив українського громадянства.
Зокрема, міністр висловив особисту думку щодо ситуації, яка склалася довкола Саакашвілі.
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"Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону - це питання національної безпеки. Незалежно від того, який це є кордон: чи це кордон західний, чи східний. І будь-хто, незалежно від його статусу, від його прізвища, не має права незаконно перетинати кордон, тому що це фактично виявлення неповаги до державності у цій країні", - наголосив Петренко.
"А оцінку тим чи іншим діям конкретних осіб, які були присутні під час цього інциденту, повинні надавати компетентні правоохоронні органи у чіткій відповідності до українського законодавства", - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині".
Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився в готелі «Леополіс».
Сьогодні, 12 вересня, прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.
Також сьогодні було затримано п'ятьох осіб, яким інкримінують вчинення кримінальних правопорушень під час прориву через кордон у ПП «Шегині».