На Луганщині вивісять поруч червоні і жовто-блакитні прапори

9 травня на всіх адміністративних будівлях у Луганській області поряд з державним прапором України вивісять і червоні прапори.

Таке рішення ухвалила Луганська обласна рада, повідомили УНІАН у прес-службі облради.

Згідно з рішенням, за яке проголосували 92 депутати (зі 120 депутатів обласної ради на сесії були присутні 96), міським і районним адміністраціям Луганської області рекомендовано 9 травня у рамках святкування 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні використовувати символіку цієї війни, головний з яких – червоний прапор.