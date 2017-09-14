ЄС має свої проблеми і поки не зможе запропонувати Україні перспективу членства – екс-прем'єр Литви





Європейський Союз переживає внутрішні проблеми і поки що не зможе запропонувати Україні та іншим країнам Східного партнерства перспективу членства в ЄС.

Про це заявив екс-прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс на брифінгу в Києві.

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«На жаль, наскільки ми знаємо, зараз, будучи членом Європейського Союзу, всю ситуацію зсередини, і бачачи, що ЄС переживає проблеми з Brexit, біженцями і так далі, поки що ми не бачимо того, щоб Україні або іншим державам Східного партнерства найближчим часом запропонували перспективу членства в Європейському Союзі. Ми цю реальність розуміємо і боремося за те, щоб Україна та інші країни Східного партнерства отримали перспективу членства, але ми із занепокоєнням дивимося на ту реальність, що така перспектива поки що не буде запропонована», - сказав Кубілюс.

За словами екс-прем'єра Литви, країнам на шляху реформ необхідна реальна мотивація для їх проведення, оскільки позитивні зміни часто в короткостроковій перспективі є хворобливими.

«Наш досвід показує, що для того, щоб мотивація на реформи залишилася у суспільства й політиків, потрібні спільні великі цілі, яких держава може досягти. Для нас це було членство в Європейському Союзі. І нам пощастило, що ЄС тоді, в 90-і роки, нам це членство запропонував», - підкреслив Кубілюс.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що курс України до Європейського Союзу та НАТО очевидний і незворотній.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що передбачає елементи політичної інтеграції та створення зони вільної торгівлі, офіційно набула чинності 1 вересня. Угода не надає Україні перспективи членства в ЄС.