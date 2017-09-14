Затриманому за привласнення землі депутату Київради повідомили про підозру – НАБУ

Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру депутату Київської міської ради, затриманому напередодні за привласнення трьох ділянок землі комунальної власності.

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Як повідомила прес-служба НАБУ, депутату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 та ч.4 ст.358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»), ч.2 ст.209 («Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом»), ст.366-1 («Декларування недостовірної інформації») Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома такими ділянками загальною вартістю понад 3,5 млн грн.

Суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі м. Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки шляхом внесення їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

*** У 2010-2011 роках посаду секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин обіймав Сергій Кримчак.

Як повідомляли ЗМІ, за часів керівництва містом Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на вулиці Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам родини чинного депутата Київради від партії "Єдність" Кримчака.