Верховна Рада рекомендує уряду відсторонити Луценка від роботи

Верховна Рада України утворила тимчасову слідчу комісію щодо перевірки фактів корупції і зловживання службовим становищем у Міністерстві внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року» проголосувало 235 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Постановою пропонується Кабінету міністрів відсторонити на час діяльності комісії міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра.

За пропозицією голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА зняти цей пункт з проекту постанови проголосувало лише 127 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Строк діяльності комісії – два місяці.

Головою комісії призначено народного депутата Володимира СІВКОВИЧА.

Як зазначив автор постанови, народний депутат від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, підставою для створення комісії послужила стаття у газеті «2000», у якій викладені факти про системне, масштабне зловживання службовим становищем, а також корупційні дії з боку високопосадових осіб МВС, а також його обласних підрозділів. За його словами, перша стаття була присвячена Одеському управлінню МВС.

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що протягом двох місяців у газеті «2000» було опубліковано 19 матеріалів у розвиток цієї теми. За його словами, у цих матеріалах наведена велика кількість аналогічних фактів системних зловживань службовим становищем і корупційних діянь. «Зокрема, йдеться про призначення на високі посади у системі МВС людей, які себе скомпрометували, при цьому йдеться про можливість хабарів при таких службових призначеннях; йдеться про відсутність реакцій на багаточисельні звернення громадян на свавілля працівників міліції; йдеться про незаконні звільнення з посад; йдеться про незаконний обіг наркотиків, які контролюються працівниками органів внутрішніх справ; незаконне зберігання вогнепальної зброї; схеми контрабандного ввозу і легалізації автотранспорту в Україні; незаконний продаж об’єктів, власності і земельних ділянок, які належать системи МВС… і можна продовжувати цей перелік», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він підкреслив, що в цілому факти, викладені по 9 обласних управліннях внутрішніх справ, по центральному апарату органів внутрішніх справ на транспорті. За словами депутата, у цих публікаціях згадуються у зв’язку зі зловживаннями і корупційними діяннями прізвища 73 високопоставлених працівників органів внутрішніх справ. «Тому ми вважаємо, що на сьогодні існує ще більше підстав для створення такої спеціальної слідчої комісії», - наголосив Є.КУШНАРЬОВ.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ заявив, що на засіданні комітету прийнято рішення про перенесення розгляду даного питання. Він зауважив, що є порушення Регламенту ВР, оскільки склад представників від фракції «Наша Україна», які входять до цієї комісії, не збігається зі списком представників для участі у комісії, які були запропоновані лідером фракції «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ. За його словами, комітет вирішив, що для з’ясування даного питання необхідно перенести розгляд питання та прийняття рішення щодо створення цієї комісії.

В.СТРЕТОВИЧ заявив, що також комітет вирішив запропонувати парламенту виключити із проекту постанови пункт про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відсторонення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків на час перевірки ТСК фактів зловживань. Він зазначив, що, згідно із законодавством України, діє презумпція невинуватості і тому немає підстав відсторонювати Ю.ЛУЦЕНКА від виконання його обов’язків.

В.СТРЕТОВИЧ також повідомив, що 10 жовтня Генеральна прокуратура завершила перевірку фактів, викладених у публікаціях газети «2000», і проінформувала про це комітет.