Павловського не пускають в Україну, бо він перейшов межу

Міністерство закордонних справ України висловлює подив кваліфікацією російською стороною заборони на в’їзд в Україну голови Фонду ефективної політики Глєба ПАВЛОВСЬКОГО як недружньої акції.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС, «рішення компетентних органів України базувалося виключно на конкретних фактах діяльності пана ПАВЛОВСЬКОГО та його „внеску” у розвиток дружніх стосунків між Росією та Україною. Пан ПАВЛОВСЬКИЙ перейшов ту межу, яка відділяє політичне консультування від втручання у внутрішні справи іноземної держави».

«МЗС РФ більш ніж кому має бути відомо про діяльність пана ПАВЛОВСЬКОГО, яка йде врозріз із зусиллями сторін зі створення атмосфери довіри і взаєморозуміння, що, до речі, продемонстрував візит в Україну голови Ради Міністрів РФ Михайла ФРАДКОВА», зазначається у коментарі.

«Не можемо також погодитися із тим, що міжнародно визнані норми із захисту національної безпеки визначаються російською стороною як „порочна практика”. Хотілося б дізнатися, як кваліфікується російською стороною практика надання притулку громадянам України, що порушили закон, проти яких порушені кримінальні справи і які знаходяться у розшуку? До речі, виходячи з гуманітарних міркувань, пану ПАВЛОВСЬКОМУ було дозволено в’їзд в Україну терміном на одну добу для вирішення сімейних проблем, про що МЗС РФ чомусь не згадало», йдеться у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Міністерство закордонних справ Росії висловило подив у зв`язку із забороною на в`їзд в Україну голові Фонду ефективної політики Г.ПАВЛОВСЬКОМУ.

Як повідомила прес-служба МЗС РФ, у міністерстві підтвердили, що 25 жовтня по прибутті до Одеси Г.ПАВЛОВСЬКОГО не пропустили на українську територію. "Російській стороні знадобилося втручання на високому рівні для врегулювання цього питання", повідомляє прес-служба.

Проте вже після цього прес-секретар Служби безпеки України повідомила, що Г.ПАВЛОВСЬКОМУ, відповідно до рішення від липня 2006 року, заборонений в`їзд на територію України упродовж п`яти років у зв`язку з діяльністю, що “суперечить національним інтересам України".

МЗС Росії розцінює це "як недружню акцію, яка йде врозріз з обопільними зусиллями зі створення атмосфери довіри і взаєморозуміння в російсько-українських відносинах". МЗС РФ також висловило "подив триваючою хибною практикою заборони на в`їзд на територію України російським громадянам".

«Звертаємо увагу, що українська сторона дотепер не відповіла на нашу пропозицію відмовитися у взаємних інтересах від подібних заборонних заходів, що викликають законне обурення громадської думки. Розраховуємо, що українські власті, врешті-решт, ухвалять правильне рішення», - зазначає російське МЗС.