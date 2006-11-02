Шокін звинувачує Піскуна у брехні в кубі

Заступник генерального прокурора України Віктор ШОКІН не виключає, що колишній генпрокурор Святослав ПІСКУН намагався загальмувати розслідування справи журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, коментуючи інтерв’ю С.ПІСКУНА газеті «Дело» від 31 жовтня 2006 року, в якому С.ПІСКУН, серед іншого, звинувачував В.ШОКІНА у неналежному підході до розслідування резонансних кримінальних справ.

«Я ніколи не мав на думці, що Святослав Михайлович будь-яким чином хотів загальмувати справу Гонгадзе, але сьогодні, як версія, така думка часом буває…», - сказав В.ШОКІН. Однак він чітко не пояснив, які передумови є у нього для того, щоб вважати таким чином.

У той же час заступник генпрокурора зазначив, що 17 травня 2005 року С.ПІСКУН видав наказ, яким він перерозподіляв повноваження між своїми заступниками. І цей наказ, за словами В.ШОКІНА, фактично позбавляв його, як керівника головного слідчого управління ГПУ, відповідних повноважень. Втім, В.ШОКІН все одно мав нести персональну відповідальність за розслідування резонансних справ. Таким чином, як зазначив В.ШОКІН, «я розумію цей наказ як спробу гальмування справи Гонгадзе».

Також В.ШОКІН спростував висловлювання С.ПІСКУНА стосовно того, що останній не був обізнаний про хід розслідування та стан резонансних кримінальних справ. «…Він (С.ПІСКУН - УНІАН) кривить душею, або попросту бреше», - сказав В.ШОКІН, додавши при цьому, що про всі значні рішення і резонансні події «він знав».

Зокрема, як пояснив заступник генпрокурора, відповідно до положення про прокуратуру, саме генпрокурор має бути обізнаний про порушення кримінальної справи, яка має суспільне значення, а решта фігурантів справи - в ході розслідування. «Генеральний прокурор і особисто ПІСКУН знав все в усіх дрібницях», - наголосив він.

Крім того, В.ШОКІН зауважив, що відповідні рішення по резонансних кримінальних справах обговорювалися колегіально в Генпрокуратурі, і в разі непогодження з позицію членів апарату колегії, генпрокурор мав приймати своє рішення.

«Будь-які заяви, що він (С.ПІСКУН - УНІАН) не знав, був здивований – це повна нісенітниця», ще раз наголосив В.ШОКІН, додавши, що «не міг щось не знати генпрокурор, що робиться в Генеральній прокуратурі по будь-яких напрямках роботи».

Крім того, В.ШОКІН спростував слова С.ПІСКУНА в інтерв’ю газеті про те, що нібито він (В.ШОКІН) двічі намагався зняти його з посади генпрокурора. «Це повна брехня… Брехня в кубі», - зауважив В.ШОКІН.

Свій вислів він аргументував тим, що саме С.ПІСКУН, коли був вдруге призначений генпрокурором, запросив його (В.ШОКІНА) на посаду свого заступника.

В.ШОКІН також сказав, що коли 17 травня 2005 року С.ПІСКУН видав вищезгаданий наказ, він, ознайомившись з ним та розуміючи, що позбавлений відповідних повноважень як керівник ГСУ, написав на ім’я С.ПІСКУНА рапорт. Останній, за його словами, ознайомившись з цим рапортом, три години 18 травня “умовляв” його залишитись на посаді, запросивши на цю розмову ще 3-х співробітників Генпрокуратури. “В результаті я погодився, що залишусь, але за умови, якщо він поверне ті повноваження, які були», - пригадав заступник генпрокурора. С.ПІСКУН, як зазначив В.ШОКІН, погодився з цим і видав інший наказ, але за тим самим номером, що і попередній, і датований тим саме числом, що і попередній.

На запитання журналістів, що було з першим наказом, В.ШОКІН відповів, що його не відмінили, «його пішли і позабирали в управліннях та відділах», оскільки співробітники прокуратури з цим наказом вже були ознайомлені.

Крім того, В.ШОКІН спростував і заяву С.ПІСКУНА про те, що нібито він неналежним чином виконував свої обов’язки і щодо розслідування справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА. «Я ніколи за весь час цієї справи в руках не тримав, рішення ніяке ніколи не приймав», - сказав він.

Наостанок В.ШОКІН сказав, що «після усіх його (С.ПСКУНА – УНІАН) заяв, виступів, я не маю ніякого бажання з ним спілкуватися», ці його заяви «чашу переповнили і моє терпіння, моя коректність особисто до нього – С.ПІСКУНА - вичерпана».