Черновецький об’єднав проти себе Нашу Україну і БЮТ

Фракції «Наша Україна», БЮТ і депутатська група Віталія Кличка у Київській міській раді ініціюватимуть відміну підвищення комунальних тарифів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили керівники відповідних фракцій сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами В.КЛИЧКА, «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зробив майже неможливе – об’єднав проти себе «Нашу Україну» і БЮТ». Він зауважив, що ці політичні сили, а також його група у Київраді виступали і виступатимуть проти підвищення комунальних тарифів.

У свою чергу лідер фракції БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА сказала, що «ми хочемо припинити свавілля у Київміськраді». Вона підкреслила, що три фракції засуджують підняття тарифів на комунальні послуги, і нагадала, що у Київраді вже зареєстровані проекти рішень про відміну підняття тарифів. Т.МЕЛІХОВА нагадала, що, відповідно до рішення, квартплата підвищується в 3,43 рази. У той же час вона назвала популістською заяву мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що підвищену плату за комунальні послуги будуть платити лише багаті кияни. За її словами, після підняття тарифів усі - і бідні, і багаті кияни - муситимуть сплатити 2 млрд. грн. У той же час , за її словами, розмір субсидій на компенсацію для бідних киян становить лише 100 млн. грн. «Люди не зможуть нести такий тягар», - сказала Т.МЕЛІХОВА.