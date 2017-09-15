Через три з половиною роки ГПУ готує нові підозри у справах про розстріл Майдану

Генеральна прокуратура України (ГПУ) планує повідомити про нові підозри за низкою епізодів про розстріл Майдану виконавцям та організаторам злочинів.Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" заявив начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Читайте такожЗ викраденої у тернопільському і львівських відділеннях МВС зброї на Майдані не стріляли – ГенпрокуратураЗа його словами, повідомлення про підозри будуть вручені підозрюваним у скоєнні злочинів на Майдані після прийняття відповідного рішення слідчим прокурором.

"За низкою епізодів готуються повідомлення про підозри, але я поки їх не можу озвучувати, це рішення приймається слідчим прокурором. Ведеться системна робота, починаючи із виконавців і закінчуючи тим, кого ми підозрюємо в організації цих злочинів", - заявив Горбатюк.

"Є одне кримінальне провадження за одним епізодом, з липня 2014 року розглядається справа за фактом побиття журналіста Веремія, що передувало його вбивству. Три роки у цій справі нема остаточного рішення. Ми у цих випадках реагуємо, там, де є порушення, де ми бачимо ознаки порушення суддями, - ми направляємо скарги до Вищої ради правосуддя. Саме їх позиція може показати іншим, що не можна порушувати закон. Із восьми наших скарг, які ми надіслали цього року, ще жодна не призначена до розгляду і невідомо, коли буде призначена", - додав представник ГПУ.