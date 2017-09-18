Путін має можливості для ескалації конфлікту на Донбасі, якщо США нададуть Україні зброю - екс-голова Пентагону
За словами Гейтса, якщо Україна проситиме, то зрештою ця зброя буде надана, але порадив прораховувати на два-три кроки вперед.
Президент РФ Володимир Путін має значні можливості для ескалації конфлікту на Сході України, якщо США нададуть Україні зброю. Про це заявив колишній глава ЦРУ та Пентагону Роберт Гейтс в інтерв’ю "Європейській правді".
"Замисліться, що робитиме Путін, якщо ми продамо Україні оборонну зброю. Росія набагато ближча до ваших кордонів, аніж ми. Більше того, російські військові вже є всередині ваших кордонів. Тому Путін має неймовірну спроможність до ескалації конфлікту на Сході України, якщо США нададуть вам зброю. Тому подумайте, чи хочете ви йти цим шляхом", - сказав Гейтс.
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Він зазначив, що кожна країна має право на оборону, і може просити США про допомогу зброєю.
"І якщо ви проситиме, то зрештою ця зброя буде надана. Але я би рекомендував Києву прораховувати на два-три кроки вперед", - додав Гейтс.
Раніше Пентагон передав Білому дому рекомендацію надати Україні летальну зброю.