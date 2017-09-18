Путін має можливості для ескалації конфлікту на Донбасі, якщо США нададуть Україні зброю - екс-голова Пентагону

Президент РФ Володимир Путін має значні можливості для ескалації конфлікту на Сході України, якщо США нададуть Україні зброю. Про це заявив колишній глава ЦРУ та Пентагону Роберт Гейтс в інтерв’ю "Європейській правді".

"Замисліться, що робитиме Путін, якщо ми продамо Україні оборонну зброю. Росія набагато ближча до ваших кордонів, аніж ми. Більше того, російські військові вже є всередині ваших кордонів. Тому Путін має неймовірну спроможність до ескалації конфлікту на Сході України, якщо США нададуть вам зброю. Тому подумайте, чи хочете ви йти цим шляхом", - сказав Гейтс.

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Він зазначив, що кожна країна має право на оборону, і може просити США про допомогу зброєю.

"І якщо ви проситиме, то зрештою ця зброя буде надана. Але я би рекомендував Києву прораховувати на два-три кроки вперед", - додав Гейтс.

Раніше Пентагон передав Білому дому рекомендацію надати Україні летальну зброю.