"Вони грають зі мною в наперстки": Саакашвілі про оскарження рішення щодо позбавлення його громадянства

Екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі заявляє, що не може оскаржити рішення про позбавлення його громадянства, оскільки не має жодного документу, що посвідчує його особу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив на брифінгу біля Адміністрації президента.

Також Саакашвілі заявив, що готовий і хоче звернутися до суду, щоби оскаржити указ президента та рішення Державної міграційної служби, на підставі яких його позбавили громадянства України. Однак зазначив, що до сьогодні не має жодного документу, що посвідчує його особу для того, щоб звернутися із судовим позовом.

“Він (Порошенко — УНІАН) хоче, щоб я звернувся до суду. Добре. Але як піти в суд, якщо в мене немає жодного документа. Вони грають зі мною в наперстки... Підписали якийсь указ, який мені довго не давали, опублікували якусь свою анкету, алое не дали мені жодного документу, на підставі якого я можу звернутися до суду”, - сказав Саакашвілі.

Він додав, що вимагає від президента подання Державної міграційної служби про позбавлення його громадянства, копію протоколу засідання комісії з громадянства при президентові України, де розглядалось питання позбавлення Саакашвілі громадянства, всі супровідні листи, якими здійснювалось пересилання матеріалів справи з позбавлення громадянства між Держміграційною службою та Адміністрацією президента.

Саакашвілі продемонстрував своє звернення журналістам і додав, що має намір відправити його Порошенку.

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Також він додав, що відправить своє звернення через своїх адвокатів і відповідних служб Адміністрації президента.

Крім того, Саакашвілі зазначив, що не має наміру затримуватися у Києві і сьогодні залишить столицю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії. Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

11 вересня Саакашвілі заявив, що українські прикордонники не захотіли взяти його паспорт для перевірки, прийняти його заяву в Державну міграційну службу, а потім поліцейські вкрали його паспорт, який він залишив в автобусі, на якому їхав до пункту пропуску «Шегині». Також він стверджує, що нібито вкрадений у нього паспорт переданий президенту України Петру Порошенку.