Саакашвілі у Вінниці: у мене немає жодного бажання ще одну революцію влаштовувати

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що не збирається організовувати нову революцію в Україні.

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Про це він повідомив сьогодні на мітингу у Вінниці, повідомляє місцеве видання vinnitsa.info.

«Я вирішив об'їздити всі регіони України, поспілкуватися з народом. Ми будемо їздити і збирати вимоги... 17 жовтня збираємося в Києві дуже мирно. Хоч я і давній революціонер, але у мене немає жодного бажання ще одну революцію влаштовувати», - сказав Саакашвілі.

Під час своєї промови він критикував владу, згадав про Революцію гідності, розповідав про своє скандальне повернення до України і перетин кордону.

Зустрічали Саакашвілі не одностайно, були крики як "Ганьба!", так і "Дякуємо!". З перших хвилин виступу серед публіки виникали словесні перепалки. Кілька разів вимикався мікрофон.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконне перетинання кордону. Відповідну адміністративну справу 18 вересня розгляне Мостиський райсуд Львівської області.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння групового порушення громадського порядку (ст. 293 Кримінального кодексу України), незаконного переправлення осіб через держкордон (ч.2 ст. 332 КК), опору правоохоронцю (ч.2 ст.342 КК). Трьом особам повідомлено про підозру, зокрема Сакварелідзе.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.