В Одесі через сутички біля мерії перервали сесію міськради

Сесія Одеської міської ради перервана через масову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання сесії мер Одеси Геннадій Труханов спочатку оголосив перерву. Він сказав, що прийшли люди, «які хочуть поспілкуватися».

Пізніше Труханов запросив до себе керівників фракцій міської ради, після чого депутатам було запропоновано засідання перенести.

«Тому, що відбувається на вулиці, оцінку дадуть правоохоронці», - заявив він.

Мер зазначив, що про те, коли відбудеться засідання сесії, буде повідомлено додатково. Як стверджує Труханов, акція протесту є спланованою, а для «дестабілізації ситуації спеціально привезли людей».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Думській площі біля будівлі мерії, де проходила сесія міськради, зібралися понад 500 осіб, які вимагали відставки Труханова, покарання всіх винних у загибелі дітей під час пожежі в дитячому комплексі «Вікторія».

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Між учасниками мітингу і правоохоронцями сталася сутичка після того, як частина учасників акції протесту спробувала пройти до будівлі, де проходила сесія міськради, але їх не пропустили.

Нагадаємо, в результаті пожежі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі, яка сталася пізно ввечері 15 вересня, загинули троє дітей. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд заарештував обох без права внесення застави.