Трамп: Справи України йдуть добре

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив досягнутий Україною прогрес в останні місяці.

Про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася у Нью-Йорку (США) на полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Відео зустрічі розміщене на особистій сторінці Трампа у соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що нещодавно, у червні, зустрічався з президентом України у Білому домі.

"Я знаю, що ви досягли доброго прогресу, і з того часу це, насправді, великий прогрес. Я би не сказав, що зараз (Україна) є найзручнішою країною для життя, але ви робите її все кращою і кращою на щоденній основі, і я чую дуже добрі речі, тому справи України йдуть добре", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко після зустрічі з Трампом заявив, що США підтримують пропозицію України щодо миротворців на Донбасі.