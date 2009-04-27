Ющенко: під загрозою - отримання пенсій мільйонами людей

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду в квітні становить близько 3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з представниками Пенсійного фонду заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Він, зокрема, зазначив, що в квітні до бюджету Пенсійного фонду надійшло 10,7 млрд. грн. У той же час сума витрат становила 13 млрд. грн.

Крім того, залишок, який на початку року становив 3,5 млрд. грн., майже весь був використаний у січні-березні. За словами Президента, сьогодні цей залишок становить 0,5 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО наголосив на непродуманому плануванні бюджету Пенсійного фонду, що базується на нереальних макропоказниках, а також нереальних показниках державного бюджету.

«Під загрозою отримання пенсій мільйонами людей», - сказав Президент.

Разом із тим В.ЮЩЕНКО зазначив, що, станом на 24 квітня, Пенсійний фонд заборгував державному бюджету 7,9 млрд. грн., зокрема за квітень ця заборгованість зросла майже на 3 млрд. грн.

Він підкреслив, що тільки за допомогою внесення змін до бюджету, а також зміни макропоказників можна збалансувати бюджет Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2009 р. №235 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік», за підсумками 2009 року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Державний бюджет України на 2009 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.