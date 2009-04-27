Від чого залежить політична впливовість телеканалу

Найбільш політично впливовим телевізійним каналом країни є «Інтер». Такі результати експертного опитування, проведеного Інститутом антикризових стратегій з 13 по 17 квітня 2009 року. Як ідеться в прес-релізі інституту, переданому УНІАН, в опитувані взяли участь 26 експертів у сфері політики та мас-медіа, які оцінювали рівень політичної впливовості телевізійних каналів за п’ятибальною шкалою.

За результатами опитування, «Інтер» набрав 109 балів, отримавши середню оцінку в 4,19 бала. Це гарантувало «Інтеру» значний відрив від решти українських каналів, ідеться в повідомленні для преси. На переконання керівника Інституту антикризових стратегій Катерини КИРИЧЕНКО, “це свідчить про майбутнє посилення боротьби за першу кнопку країни”. Адже доля президентських виборів значною мірою може залежати саме від інформаційної позиції «Інтера», вважає К.КИРИЧЕНКО.

«Наші попередні опитування виявили слабкість позицій на «Інтері» прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Саме бажання виправити цю ситуацію призводить до актуалізації питання законності купівлі «Інтера» нинішніми власниками, – вважає К.КИРИЧЕНКО. – Ця боротьба накладатиме на власників каналу все більші політичні зобов’язання, які дедалі сильніше впливатимуть на інформаційний контент «Інтера». Тому цілком імовірною є загроза перетворення найпотужнішого каналу країни на технологічний рупор однієї-двох політичних сил».

Услід за «Інтером», ідеться в прес-релізі, іде група каналів, середня оцінка яких коливається в межах 3,5 бала. Це, зокрема, «1+1», «ICTV», ТК «Україна» та «5 канал». “Експерти прореагували на падіння рейтингів каналу «1+1» та зменшення кількості політично зорієнтованого контенту, пояснює заступник керівника ІАС Василь САМОХВАЛОВ. – Потужні позиції інших каналів пояснюються досить легко. Крім вагомої частки новинного мовлення, ICTV та «Україна» мають впливові ток-шоу. А в маркетологів «5 каналу» просто не доходять руки до перепозиціонування каналу з «чесного» на «впливовий», яким він мав би бути».

Позиції інших каналів пояснюються або низьким загальним рейтингом, або свідомою відмовою від політичного контенту, як, наприклад, у випадку з «Новим каналом» (53 бали в сумарному заліку та 2,03 бала середньої оцінки). Загалом через опитування пройшло 13 каналів, які містять у власних сітках мовлення блоки новин.

