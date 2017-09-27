Опубліковано відео наслідків вибухів на складі боєприпасів під Вінницею

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило відео наслідків вибухів на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області.

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Запис, на якому видно зруйновані будівлі й пошкоджений автомобіль, розміщені на сторінку МВС у Facebook.

"Підрозділи МВС продовжують патрулювати місто", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15.00 вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області припинилися. Авіація зараз гасить пожежу.

26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері того ж дня до Вінницької області прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини й проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.