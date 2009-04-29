Для стабільності Україні потрібен нейтральний статус

Депутат Верховної Ради України від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ переконаний, що для збереження стабільності в Україні їй потрібно мати нейтральний статус.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це депутат заявив учора на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Приєднання України до НАТО може викликати зростання напруги в Чорноморському регіоні і гонку озброєнь. Крім того, питання про НАТО дестабілізує внутрішню обстановку в країні і за певних умов може призвести до втрати керівництвом країни керованості, що також не сприятиме безпеці”, - сказав він.

У зв’язку з чим, на його переконання, Україні було б доцільно отримати міжнародно визнаний нейтральний статус. При цьому, одним з перших кроків на шляху до нейтралітету, мало б стати посилення Будапештського меморандуму, відповідно до якого ряд країн світу гарантували Україні безпеку в обмін на ядерне роззброєння.