У Ющенка обіцяють виконати будь-яке рішення КС щодо дати виборів

Представник Президента України у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК сподівається, що КС за наслідками розгляду подання Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо постанови парламенту про призначення виборів глави держави на 25 жовтня дасть чітку і зрозумілу методологію щодо визначення дати проведення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам під час розгляду у КС справи щодо постанови парламенту про дату президентських виборів.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, Конституційний Суд не визначається щодо питання конкретної дати проведення виборів.

«Але я так розумію, що по завершенні розгляду справи буде правова позиція, у якій, очевидно, буде зрозуміла методологія визначення дати президентських виборів», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що строк повноважень Президента як до внесення змін до Конституції, так і після них, є єдиним - п’ять років. При цьому вона зазначила, що у питаннях дотримання і виконання Конституції і рішень Конституційного Суду необхідно виходити з того, що вони є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами правовідносин.

Коментуючи заяви представників деяких політичних сил, що вибори відбудуться 25 жовтня, незважаючи на жодне рішення КС, М.СТАВНІЙЧУК зауважила: «Яким би не було рішення Конституційного Суду, його необхідно виконувати».

У свою чергу, представник Верховної Ради України у Конституційному Суді Анатолій СЕЛІВАНОВ зауважив, що зворотна дія законів і Конституції України неможлива. Він наголосив, що чинна редакція статті 103 Конституції, на яку у своєму поданні посилається Президент, почала діяти з 2006 року, а вибори відбулися за старою Конституцією – у 2004 році.

«Той, хто обирався, знав, що строк повноважень Президента починається з моменту, коли були проведені вибори, які проводилися на підставі закону про вибори Президента», - сказав він.

А.СЕЛІВАНОВ зауважив, що Верховна Рада, приймаючи відповідну постанову, враховувала те, що термін строку повноважень Президента включає усі процедури, в тому числі вибори 25 жовтня 2004 року.