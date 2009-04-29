Литвин гарантує, що підвищення пенсійного віку через ВР не пройде

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що пенсійний вік в Україні не буде збільшений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Не буде ніякого підвищення пенсійного віку», - заявив В.ЛИТВИН.

За словами спікера, ініціатива підвищити пенсійний вік не знайде підтримки у парламентаріїв.

«Рішення повинне пройти через Верховну Раду, я вам гарантую, що у Верховній Раді, навіть якщо гіпотетично уявити, що таке питання з`явиться, воно набере нуль голосів, ну, можливо, чоловік десять проголосують, не почувши, про що йдеться», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він закликав припинити розмови про збільшення пенсійного віку в Україні. «Давайте цю тему знімемо», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційною інформацією, однією з умов отримання Україною другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду нібито була вимога про збільшення пенсійного віку.

23 квітня Європейська комісія представила доповідь про прогрес України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, в якому не виключалося, що Україні доведеться збільшити пенсійний вік і обмежити привілейовані пенсії.