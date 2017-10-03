Деякі нардепи від "Опоблоку" могли знати про підготовку провокацій бандою "Торпеда" – МВС

В поліції не виключають, що деякі народні депутати від “Опозиційного блоку” знали про підготовку провокацій членами організованої злочинної групи, які були затримані 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що “здійснюється перевірка щодо можливої участі представників “Опозиційного блоку”, зокрема, їхнього представника у Черкаській області, а також не включено, що щонайменше деякі нинішні народні депутати від “Опозиційного блоку” були поінформовані про те, що такі акції і такі провокації на території України можуть здійснюватися”.

Шкіряк зазначив, що “ні для кого не секрет, що “Опозиційний блок” є, по-суті, політичним крилом Кремля в Україні, що їхні адепти здійснюють вояжі, і, напевне, отримують там інструкції, керуються виключно Москвою, тому вся інформація, безумовно, буде перевірятися”.

За його словами, поки що йдеться не про організаційну складову, а саме по можливу обізнаність щодо провокацій, в тому числі щодо спроби підриву угорського пам’ятника.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці 1 жовтня затримали злочинну групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами».

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Аваков назвав 9 злочинів, до яких, ймовірно, причетна бандитська група. Зокрема, у місті Чернівці, де в ніч на 19 листопада 2016 року була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої була нанесений антисемітський напис. У місті Умань 21 грудня 2016 року на могилу Раббі Нахмана зловмисники кинули голову свині з вирізаною свастикою, а також розлили рідину, схожу на кров. У Києві 8 червня 2017 року зловмисники кинули гранату в Посольство США. У Львові 30 червня 2017 року була спроба підпалити синагогу. У Луцьку 10 липня 2017 року зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі. У Києві в День Незалежності 24 серпня 2017 року була кинута граната на вулиці Грушевського, внаслідок чого була поранена сім’я героя України Валерія Чібінєєва. Того ж дня ввечері на вулиці Курбаса зловмисники кинули гранату в пам'ятник учасникам бойових дій. В Умані 21 вересня була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль.

«Група була затримана при виконанні теракту з підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області», - додав Аваков.

«Люди входять до ОПГ «Торпеди», яка основну роботу веде в Черкаській області, орієнтовано входять до впливу в минулому народних депутатів з Партії регіонів - Володимира Олійника та Сергія Тулуба. Слідством задокументовані контакти цих осіб, виконавців з цими двома особами, які перебувають на території РФ», - зазначив міністр.