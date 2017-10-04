Абсурдно здійснювати політичні заяви без висновків слідчої групи - нардеп про наслідки інциденту в Калинівці

Сьогодні розглядалось питання щодо надзвичайної події, яка сталася у Калинівці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

Вона пояснила власну позицію зокрема, щодо рішення Комітету з питань нацбезпеки, а саме звернення до Президента про кадрові зміни.

"Не підтримала його тому, що вважаю абсурдним здійснювати політичні заяви без заслуховування висновків слідчої групи, яка зараз працює, без розуміння причин, що призвели до трагедії, влаштовуючи публічні баталії заради баталій, а не результату", - зазначила Фріз.

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Вона також наголосила, що винні мають бути і будуть притягнуті до відповідальності.

"Разом з тим, не була й не збираюсь виконувати роль чи то прокурора, чи то адвоката у чужих виставах. А ставити воза поперед коня вважаю беззмістовною й порожньою справою, хоча, якщо необхідно просто тримати певну інформаційну хвилю, то має право на життя й такий формат їзди", - додала нардеп.

Крім цього вона стверджує, що залишилась на позиції про системну проблему із зберіганням боєприпасів.

"Адже з 2003 року отримуємо постійні ситуації із вибухами на арсеналах. Відповідно й підходити до розв'язання маємо системно, а не кон'юнктурно", - підсумувала Фріз.