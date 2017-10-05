Порошенко повторює помилку Ющенка, не розпускаючи ЦВК - Саакашвілі

Колишній голова Одеської облдержадміністрації і лідер “Руху нових сил” Міхеїл Саакашвілі переконаний, що нинішній президент України Петро Порошенко повторює помилки попередників, затягуючи розпуск Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні політик сказав під час виступу у Хмельницькому.

“Порошенко повторює помилку нашого спільного кума Віктора Ющенка. Той свого часу наблизив до себе Ківалова (екс-голову ЦВК - УНІАН), після чого такі ківалови його з’їли”, - сказав він.

“Охендовський (теперішній голова ЦВК - УНІАН) після свого звільнення має піти не тільки додому, а й до в’язниці”, - додав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів протягом найближчих тижнів подати йому пропозиції щодо кандидатур на посади членів ЦВК.

У 13 із 15 членів ЦВК закінчився семирічний термін повноважень.

3 червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому.

Читайте такожСаакашвілі попросив політичного притулку в Україні

Наприкінці вересня минулого року представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані президентом кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.

Разом з тим наприкінці липня 2017 року голова правління Громадянської мережі ”ОПОРА” Ольга Айвазовська заявила, що з початку року до Адміністрації президента не надходило жодного подання від фракцій і груп Верховної Ради щодо кандидатур до складу ЦВК.