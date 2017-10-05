Естонія готує компромісне формулювання про європейські прагнення України

Естонія готує компромісне формулювання щодо європейських прагнень України для декларації саміту "Східного партнерства". Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Естонія готує компромісне формулювання щодо європейських прагнень України, Молдови та Грузії, коли посли ЄС зустрінуться наступної середи для обговорення питань "Східного партнерства", - йдеться у його повідомленні.

#Estonia will come with compromise wording on European aspirations of #Ukraine, #Moldova & #Georgia when Eu ambs meet nxt wed to talk #EaP — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 5, 2017

Як повідомляв УНІАН, у липні в Європейському Союзі не дійшли згоди щодо формулювання стосовно європейських прагнень України. Робота над цим буде продовжена. В ЄС вважають головними не слова, а результат.

Так, у липні 19-й саміт Україна-ЄС завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації через розбіжності щодо формулювання про "європейські прагнення України".