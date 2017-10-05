Хаос у президії Ради: як нардепи чубилися через законопроект про реінтеграцію Донбасу (фоторепортаж)
18:02, 05 жовтня 2017Політика
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Найбільш активними були Тетяна Чорновол та Єгор Соболєв, які з обох боків обступили Ірину Геращенко та Андрія Парубія.
Кілька десятків народних депутатів, зокрема від "Самопомочі", "Народного фронту", а також позафракційних зібралися в президії парламенту та біля трибуни й заблокували його роботу під час обговорення президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу 5 жовтня 2017 року. В результаті засідання довелося перервати.
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Найбільш активними були Тетяна Чорновол та Єгор Соболєв, які з обох боків обступили Ірину Геращенко та Андрія Парубія.
Як повідомляв УНІАН, також у цьому хаосі нардеп Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту.
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