Хаос у президії Ради: як нардепи чубилися через законопроект про реінтеграцію Донбасу (фоторепортаж)

Кілька десятків народних депутатів, зокрема від "Самопомочі", "Народного фронту", а також позафракційних зібралися в президії парламенту та біля трибуни й заблокували його роботу під час обговорення президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу 5 жовтня 2017 року. В результаті засідання довелося перервати.

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Найбільш активними були Тетяна Чорновол та Єгор Соболєв, які з обох боків обступили Ірину Геращенко та Андрія Парубія.

Як повідомляв УНІАН, також у цьому хаосі нардеп Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту.