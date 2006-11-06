Дріжчаний заявляє про спробу встановити контроль над СБУ

Голова Служби безпеки України Ігор розцінює зареєстрований сьогодні у Верховній Раді проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування його роботи на посаді як намагання встановити контроль за діяльністю СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві журналістам.

Коментуючи запропонований депутатами проект, І.ДРІЖЧАНИЙ сказав, що як громадянин він розцінює це як прояв демократії, але як у юриста у нього є певні питання до змісту документа, оскільки там не вказані факти, що підлягають перевірці протягом одного року діяльності комісії, як пропонують це парламентарії. Водночас як посадовець І.ДРІЖЧАНИЙ вважає створення вказаної комісії спробою «створити певний механізм контролю за діяльністю СБУ».

Взагалі, як сказав голова СБУ, він згоден співпрацювати з будь-якою парламентською комісією, якщо вона буде створена відповідно до законодавства, і готовий надавати їй всіляку допомогу.

І.ДРІЖЧАНИЙ зауважив, що запропонований проект постанови базувався на звинуваченнях на його адресу з боку колишнього співробітника СБУ Валентина КРИЖАНІВСЬКОГО, опублікованих у ряді ЗМІ. За його словами, звинувачення оскаржуються ним у судовому порядку. І.ДРІЖЧАНИЙ переконаний, що цілком логічно було б створювати такого роду комісію по завершенню слідства і рішення суду щодо В.КРИЖАНІВСЬКОГО, оскільки він є фігурантом однієї із кримінальних справ.

Відповідаючи на запитання щодо реакції на критику з боку певних політичних сил, голова СБУ сказав, що досить спокійно ставиться до критики, і чим більш конструктивною вона є, тим більшим є ефект.

І.ДРІЖЧАНИЙ також сказав, що прискіпливе ставлення останнім часом до діяльності СБУ з боку народних депутатів дещо нове для України, і він прогнозує, що в подальшому така увага з боку парламентаріїв буде ставати ще більш широкою.

Голова Служби безпеки України розцінює критику, яка лунає останнім часом на адресу правоохоронних органів (зокрема, керівництво МВС та СБУ) як спробу розхитати ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Моя точка зору: це ланка одного ланцюга… Існує якийсь спільний задум, спільна мета. Власне, певні сили намагаються розхитати ситуацію для того, щоб дестабілізувати роботу правоохоронних органів», - сказав І.ДРІЖЧАНИЙ.

Він не виключає, що метою таких дій може бути зацікавленість певних політичних сил у невизначених умовах вирішувати якісь питання на свою користь.

За словами І.ДРІЖЧАНОГО, «певною мірою у цьому зацікавлені сили, які представлені у сучасному політикумі і в опозиції, і не в опозиції».

Як відомо, у Верховній Раді 31 жовтня зареєстровано проект постанови про створення ТСК з перевірки обвинувачень у протиправній діяльності голови СБУ І.ДРІЖЧАНОГО. Проект внесли депутати Євген ГЕЛЛЕР і Нуруліслам АРКАЛЛАЄВ (фракція Партії регіонів) та Олег АНТИПОВ (фракція БЮТ).

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, колишній співробітник СБУ В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинувачується у використанні підроблених документів з метою реалізації цирконію та гафнію, конфіскованих в рамках розслідування іншої кримінальної справи, що призвело до недоотримання державним бюджетом України значних грошових коштів.

Натомість у листопаді 2005 року В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинуватив голову СБУ І.ДРІЖЧАНОГО в контрабанді 8 тонн гафнію в Китай, а також ряді інших злочинів. У цей же день В.КРИЖАНІВСЬКИЙ заявив про збройний напад на нього на вулиці Пушкінській в Києві. Після замаху В.КРИЖАНІВСЬКИЙ самостійно прийшов до Київського військового госпіталю, звідки зник увечері 12 листопада.

3 липня цього року СБУ повідомила, що В.КРИЖАНІВСЬКИЙ був затриманий у Твері і доправлений до слідчого ізолятора. У свою чергу В.КРИЖАНІВСЬКИЙ заявив про переслідування з боку голови СБУ і попросив політичного притулку в Росії.