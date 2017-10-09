Луценко не виключає допит Муженка у справі про пожежу на складах у Калинівці

Генеральний прокурор Юрій Луценко допускає проведення допиту начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка в рамках розслідування справи про пожежі на арсеналі у Калинівці Вінницької області. Про це він сказав на брифінгу в Києві, як повідомляє "112 Україна".

"Думаю, допит пана Муженка з цього приводу також буде, але це визначає сам слідчий, вони вже під час моєї каденції на цій посаді звикли, що питати про це ні в кого не треба", - прокоментував генпрокурор.

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Нагадаємо, 26 вересня на складі боєприпасів в Калинівці сталася пожежа, яка спричинила за собою серію масштабних вибухів. Внаслідок надзвичайної ситуації з небезпечної зони евакуювали до 30 тис. місцевих жителів. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення диверсії на території військової частини.

4 жовтня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони під час засідання щодо вибухів у Калинівці прийняв рішення звернутися до президента Петра Порошенка щодо звільнення начальника Генштабу Віктора Муженка. За таке рішення проголосували більшість членів комітету, двоє утрималися.

Сам Муженко, коментуючи інформацію про свою можливу відставку, заявив, що "крайніх призначити не вийде".