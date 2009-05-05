У ПР кажуть, що ЄЦ намагався здійснити рейдерську атаку на Лисичанськ

Член парламентської фракції Партії регіонів Юрій БОЙКО називає «спробу партії «Єдиний центр» реалізувати незаконний сценарій виборів мера Лисичанська (Луганська область) «політичним рейдерством».

«Маніпуляції й відверта фальсифікація в інтересах кандидата від близької до Президента партії свідчать про готовність його команди будь-якими способами залишитися при владі», - йдеться в переданій агентству УНІАН прес-службою Ю.БОЙКА заяві.

На думку Ю.БОЙКА, на виборах у Лисичанську мали місце «й відверта зневага нормами виборчого законодавства, й тиск на членів тервиборчкомів, і, нарешті, рішення суду, що менш ніж за добу до початку голосування під надуманим приводом зняло з дистанції лідируючого кандидата від Партії регіонів».

«Цинічна зневага думкою сотень тисяч жителів східної України давно стала нормою для правлячої влади. Проте цього разу мої земляки-лисичани виступили з рішучим протестом проти позбавлення їх права голосу», – сказав Ю.БОЙКО, додавши, що «люди, які прийшли на центральну площу Лисичанська, показали новий рівень політичної культури й політичної свідомості».

Народний депутат також відзначив «важливу роль органу місцевого самоврядування – міської ради Лисичанська – у відбитті рейдерської атаки».

«Міськрада Лисичанська, можливо, вперше в новітній історії України не піддалася тиску влади й дала принципову оцінку, захистивши інтереси міської громади», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2008 р. Лисичанська міська рада достроково припинила повноваження міського голови Леоніда КРИСАНОВА. Ініціатором даного рішення виступила Партія регіонів. В.о. міського голови міськрада призначила секретаря Лисичанської міської ради Сергія БАРАННІКА – депутата, обраного за списком Партії регіонів.

Позачергові вибори Лисичанського міського голови було призначено на 3 травня постановою Верховної Ради від 5 лютого 2009 року.

3 травня в Лисичанську відбулися дострокові вибори мера. Цього дня близько 10.00 тервиборчком на виконання постанови Донецького апеляційного адміністративного суду виключив із виборчого списку кандидата від Партії регіонів С.БАРАННІКА.

4 травня в прес-службі «Єдиного центру» заявили, що, за результатами проведеного партією паралельного підрахунку голосів виборців, її представник Валерій БОНДАРЕНКО «практично став Лисичанським міським головою» – за нього на виборах 3 травня проголосували 17,33% виборців.

Водночас Луганське обласне відділення Комітету виборців України заявило про грубі порушення прав виборців на цих виборах.