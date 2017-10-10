У ЄС наполягають на створенні в Україні окремого Антикорупційного суду, готові допомогти з відбором суддів

У Євросоюзі наполягають на необхідності створення окремого Антикорупційного суду та готові допомагати з відбором суддів. Про це йдеться у відповіді представництва ЄС в Україні на запитання "Європейської правди" про позицію ЄС щодо антикорупційного суду після публікації висновку Венеціанської комісії.

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В ЄС наголошують, що висновок Венеціанської комісії є дуже важливим у контексті подальшої модернізації України і "містить корисне уточнення європейських стандартів створення спеціалізованих антикорупційних судових органів".

"Вищий спеціалізований антикорупційний суд повинен бути створений як незалежна і окрема установа від існуючої структури судової влади. І навпаки, впровадження цього суду в існуючу структуру судової влади через призначення спеціалізованих суддів у всіх загальних місцевих судах, апеляційних та верховних судах не може бути виправданим чи застосованим на практиці з огляду на чинне законодавство та міжнародні зобов'язання України щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду", - йдеться у коментарі.

В ЄС також привітали намір президента Петра Порошенка створити антикорупційний суд, який би відповідав стандартам ради Європи.

При цьому ЄС висловив готовність надати українській владі підтримку у створенні Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, який би відповідав висновку Венеціанської комісії.

"Незалежність, цілісність та професіоналізм усіх суддів, які будуть призначатися в антикорупційний суд, будуть мати вирішальне значення для відновлення довіри громадськості до влади, і ЄС готовий сприяти прозорості процесу відбору суддів у разі необхідності", - заявили у ЄС.

Довідка УНІАН. Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій і статус суддів, прийнятим Верховною Радою 2 червня 2016 року. Згідно із законом, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд. Крім того, в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначається, що Антикорупційний суд має почати свою діяльність до кінця березня 2018 року.

1 лютого народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, який буде розглядати справи Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Вища рада правосуддя 9 березня 2017 року затвердила консультативний висновок, в якому визнала законопроект №6011 про антикорупційні суді суперечить Конституції і не узгоджувався з низкою законодавчих актів.

22 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що направить у Венеціанську комісію дві концепції щодо створення антикорупційного суду. За словами Парубія, з приводу створення антикорупційного суду відбувається гостра дискусія між різними позиціями: однієї більш ґрунтовною, але тривалою, і другий - про створення окремої палати суддів. «Ми зможемо отримати думку найбільш авторитетної європейської інституції, яка додасть легітимність цього процесу, - зазначив голова Верховної Ради. - Венеціанська комісія зніме політичний аспект, і тоді є впевненість на 99%, що це рішення пройде».