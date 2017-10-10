В Україні набув чинності закон про продовження на рік особливого статусу ОРДЛО

Набув чинності закон України «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений Верховною Радою 6 жовтня.

Сьогодні закон опубліковано у газеті «Голос України».

У законі зазначається, що він набирає чинності з дня опублікування.

Як повідомляв УНІАН, законом «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» на рік продовжено чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений в 2014 році.

Згідно з законом, тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності законом "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей).

Законом встановлено, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зокрема, у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

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У статті 10 "Прикінцеві положення" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" визначені умови проведення позачергових вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

В раніше ухваленому законі була визначена дата виборів - неділя 7 грудня 2014 року.

У законі «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» ця норма не скасована, але дата вже минула.

У статті визначено, що вибори мають бути проведені із забезпеченням участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів.

Президент Петро Порошенко підписав даний закон 7 жовтня.