Президент накладе вето на бюджет, якщо...

Якщо Верховна Рада України не встигне до 1 грудня ухвалити закони, необхідні для вступу у Світову організацію торгівлі, закон про державний бюджет на 2007 рік може очікувати вето Президента України.

Таку думку висловив народний депутат, член фракції “Наша Україна” Сергій БИЧКОВ у коментарі агентству УНІАН.

Як вважає С.БИЧКОВ, лютий 2007 року - це реальна дата вступу України до СОТ. “Все ж таки треба спиратися на висловлювання голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА про те, що парламент виконає свою місію і зробить все для того, щоб до 1 грудня (2006 року) прийняти всі відповідні рішення стосовно Світової організації торгівлі”, - наголосив він.

Але С.БИЧКОВУ поки не зрозуміло, чому уряд і парламент затягують розгляд цього питання. “Щоб бути більш переконливим перед своїми виборцями, треба збільшити кількість парламентських засідань, також засідань відповідних профільних комітетів, від яких залежить швидкість проходження через парламент відповідних 22 законопроектів”, - сказав С.БИЧКОВ.

Депутат передбачає, що у разі, якщо парламент не встигне це зробити до відповідної дати, виникнуть складнощі із прийняттям бюджету 2007 року, і тоді існує практична можливість застосування Президентом права вето на цей закон. “У політиці не існує шантажу, але існують домовленості, які повинні привести до того, щоб бюджет був своєчасним і своєчасно повинні бути прийняті законопроекти по СОТ”, - наголошує С.БИЧКОВ.

Говорячи про відкриття в Україні офісу Ради Європи (планується на початку наступного року - УНІАН), він висловив думку, що фактично це означатиме початок постмоніторингового періоду для України і як наслідок - скасування моніторингу взагалі.

За словами С.БИЧКОВА, минув період “широкого моніторингу України”. На його думку, Раду Європи не цікавлять зміни в уряді України, оскільки це - внутрішня справа українського політикуму, а головне для Ради Європи - створення в країні належних умов для реалізації прав і свобод громадян.

С.БИЧКОВ нагадав, що на сьогодні найбільш важливим є виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед вступом до Ради Європи стосовно обов’язковості в Україні виконання рішень міжнародних судів. “Це досить велика проблема для України і для її авторитету”, - наголосив депутат.