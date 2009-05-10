Яценюк пояснив, чому для нього неймовірно важливий Донецьк

Донецький регіон вкрай важливий в питанні формування єдиної політичної нації та єдиного українського простору.

Таку думку висловив народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з прихильниками Ініціативи у Донецьку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК підкреслив: «для мене Донецьк неймовірно важливий, не тільки з точки зору кількості голосів – це було б банально, він важливий глобально”. “Адже формування єдиної політичної нації, єдиного українського простору неможливе без Донецька, Львова, без Сімферополя і Чернігова», –додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що за місяць буде завершено формування керівного органу очолюваної ним організації у Донецькій області. Він звернувся до прихильників “Фронту змін” та ініціативних груп із закликом найближчим часом провести праймеріз і обрати координатора обласного осередку. За його словами, на цю посаду мають претендувати декілька кандидатур. Він наголосив, що “ця посада не в політичній партії, а у громадській організації”. “І залежно від того, як впорається людина з цим завданням в організації, буде прийняте рішення, чи дійде вона до партії», – додав лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що йдеться “про жорстку політичну боротьбу і участь в усіх виборах”. «Йдеться не про майбутнє однієї особи, йдеться про вихід усієї країни з кризи», - додав він.