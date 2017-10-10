"Винеси козла": Луценко заявила, що не шкодує про свої висловлювання в Раді

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко не шкодує про те, що в ході сутичок у залі засідань 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", ведучи мову про нардепа від "Свободи" Юрія Левченка. Про це вона сказала в ефірі 5 каналу.

"Уявіть собі ситуацію: збурений зал, Левченко несамовитий у момент, який тримає свої руки на шиї майже в Геращенко. Вона одна - насідає на неї повністю. Соболєв вириває мікрофони, "Батьківщина" спонукає наших депутатів до бійки. Левченко насідає над Іриною Геращенко. Вона єдина, яка утримує, фактично, ситуацію під контролем, показуючи, що трибуна працює – парламентське місце, де проводиться засідання, працює. Вона готова працювати далі", - розповіла Луценко.

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"І ми розуміємо, що він (Юрій Левченко - ред.) в екстазі може дійти до рукоприкладства. Жодної хвилини не шкодую про вислів, жодної хвилини не шкодую, що я викрикнула "викиньте його звідти", розуміючи, і він підтвердив це далі з трибуни, коли він сказав "Я спалю цей парламент, це я кидав шашки у цей парламент, я спалю". Тобто, він фактично визнав, що він готовий був до спалення, до агресивних дій, до знищення, фактично, парламентаризму в Україні. Тому, бачачи Левченка в багатьох випадках, який він буває неадекватний, коли голосується не так, як він хоче, фактично, це був захист віце-спікера. Це був захист подруги, це був вислів емоційний. Жодним чином не шкодую і не збираюсь забирати слова назад", - заявила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу. Біля президії відбулась штовханина.

6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (реінтеграція Донбасу). Трохи пізніше депутати підтримали за основу та в цілому президентський законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Новим законом пропонується тимчасово запровадити особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі через рік після вступу в силу даного документа.