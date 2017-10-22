Facebook підтримував Клінтон - Трамп

07:07, 22 жовтня 2017
Політика
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За словами Трампа, на недостовірні новини на каналах CNN, ABC, NBC і CBS були витрачені «мільярди доларів».

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Facebook під час виборів 2016 року підтримувала не його, а його супротивницю Хілларі Клінтон. Про це Трамп написав у твіттері.

«Шахраювата Хілларі Клінтон витратила на вибори на сотні мільйонів доларів більше, ніж я. Facebook був на її боці, а не на моїй!» — заявив Трамп.

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За його словами, на недостовірні новини на каналах CNN, ABC, NBC і CBS були витрачені «мільярди доларів».

Раніше повідомлялося, що Трамп вимагає від мін'юсту США і ФБР оприлюднити інформацію про замовників компромату на нього.

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Теги: #Трамп і Клінтон#Трамп про Facebook#Facebook підтримував Клінтон