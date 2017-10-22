Facebook підтримував Клінтон - Трамп
07:07, 22 жовтня 2017Політика
1080 0
За словами Трампа, на недостовірні новини на каналах CNN, ABC, NBC і CBS були витрачені «мільярди доларів».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Facebook під час виборів 2016 року підтримувала не його, а його супротивницю Хілларі Клінтон. Про це Трамп написав у твіттері.
«Шахраювата Хілларі Клінтон витратила на вибори на сотні мільйонів доларів більше, ніж я. Facebook був на її боці, а не на моїй!» — заявив Трамп.
Читайте такожТрамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді
За його словами, на недостовірні новини на каналах CNN, ABC, NBC і CBS були витрачені «мільярди доларів».
Раніше повідомлялося, що Трамп вимагає від мін'юсту США і ФБР оприлюднити інформацію про замовників компромату на нього.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter