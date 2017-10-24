Українські дипломати звернулися до РФ з приводу зникнення двох українців біля Ростова

Українські дипломати 23 жовтня звернулися до правоохоронних органів Російської Федерації з приводу зникнення двох українців Олександра Бабинця та Сергія Велєва біля Ростова-на-Дону.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Посольство України у Російські Федерації і Генеральне консульство України у Ростові-на-Дону звернулися до правоохоронних органів з проханням повідомити. чи відомо про надзвичайний випадок за участю цих двох громадян України. А також, чи вони не є затриманими, і якщо так, то де, в якому закладі їх тримають", - сказав Кирилич.

Дипломат уточнив, що відповідь від правоохоронних органів РФ поки не надходила.

Як повідомляє ТСН, у Росії поблизу Ростова-на-Дону, безвісти зникли двоє українців - 25-річний Олександр Бабинець і 28-річний Сергій Велєв, які в серпні розпочали подорож автостопом до Грузії.

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Орієнтовно 30 вересня хлопці залишилися Грузію. За словами матері Бабинця, вони планували повернутися в Україну через Харківську область, їхній шлях пролягав через Ростов-на-Дону, якого хлопці майже дісталися вечором 7 жовтня, про що свідчить надіслане Олександром повідомлення з геолокацією. "Це було останнє повідомлення. Ще він написав: "Я скоро буду вдома", - розповіла його мати.

Жінка повідомила, що звернулася до місцевої поліції та у посольство України в Росії.

Слідча Вікторія Данова, яка веде справу, повідомила, що наразі вони очікують на копію закордонного паспорта Олександра з райвідділу ДМС. Відтак вони зможуть подати хлопця у міжнародний розшук.

"Тільки після того, як отримаємо копію закордонного паспорта, можна подавати запит на наш Інтерпол, який вже далі відправляє запит на Київ. Копію паспорту ми отримаємо у найближчі строки - за один-два дні. Тобто цього тижня ми направимо запит до дніпропетровського відділення Інтерполу, а далі строки залежатимуть вже від них", - пояснила Данова.

За словами слідчої, можна швидко встановити, де людина перетинала кордон. А далі інформація вже передається всім відділкам тієї країни, де перебувала людина, і правоохоронці перевіряють дані зниклого. Далі строки залежатимуть від того, як працюватимуть правоохоронні органи Росії.