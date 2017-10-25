Саакашвілі під Радою: його намет під охороною, він збирається до міграційної служби (фото)

У наметових містечках по вулиці Грушевського та Маріїнському парку в Києві спокійно, десятки правоохоронців стежать за порядком.

Підходи до Верховної Ради по вулиці Грушевського перекриті парканами, працівники поліції перевіряють сумки перехожих. Водночас, в одному з наметів в Маріїнському парку перебуває екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, передає "Українська правда".

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Журналістам не вдалося з ним поговорити, тому що, як пояснили у прес-службі партії "Рух нових сил", він проводить нараду.

Там також пояснили, що він збирається у середу йти до міграційної служби разом зі своїми адвокатами.

Зазначається, що при вході у наметове містечко, де перебуває Саакашвілі, стоять двоє охоронців. Також для проходу до наметів потрібно зареєструватися в одній із палаток: запитують не лише ім’я та назву редакції, а навіть дату народження та місто проживання.

Раніше екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив про намір переміститися до учасників акції під Верховною Радою.

"Я хочу просити захисту у моїх лавах, у лавах киян, у пристойних, порядних людей України. Я буду вас захищати, але давайте захищайте мене", - зазначив він.