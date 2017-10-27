"Вертолітний майданчик" Януковича досі не підконтрольний державі - розслідування

Конгресно-виставковий центр "Парковий" разом із вертолітним майданчиком у центрі Києва поки не перейшов під контроль держави, хоча відповідне рішення суду було винесено три місяці тому. Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми", передає Радіо Свобода.

Вертолітний майданчик у центрі Києва на схилі Дніпра був збудований під час президентства Віктора Януковича. Спершу запланований як місце для злету та посадки гелікоптерів, він зрештою перетворився на цілий конгресно-виставковий комплекс із дата-центром.

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Офіційно комплекс «Парковий» оформили на компанію «Амадеус Ко» з офшорним корінням. Та після втечі Януковича з України в лютому 2014 року учасники проекту «Януковичлікс», які досліджували покинуті в резиденції документи, встановили: за будівництвом зокрема стояла компанія «Танталіт». Це фірма, на яку була записана резиденція Межигір’я під Києвом, де й мешкав Віктор Янукович.

Знайдені в «Межигір’ї» документи свідчать: працівники «Танталіта» ретельно контролювали будівництво вертолітного майданчика та оформлення деяких документів для компанії.

Після Євромайдану будівництво вертолітного майданчика стало одним із епізодів великої справи Генеральної прокуратури проти Януковича та його поплічників. Згодом же історія надання в оренду земельної ділянки та будівництва вертолітного майданчика була виділена в окрему справу.

Уже в липні 2017-го Генпрокуратура повідомила про підозру у справі колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому, який перебуває за кордоном: його звинуватили у незаконному виділенні землі під КВЦ «Парковий», яку взяв в оренду на 25 років «Амадеус Ко». Однак ні сам Янукович, ні інші високопосадовці, які могли стояти за відмиванням коштів для будівництва майданчика, підозри у цій справі поки не отримали.

Увагу до «Паркового» у жовтні 2017 року привернули члени праворадикальної партії «Національний корпус». Разом зі «Свободою» та «Правим сектором» вони захопили будівлю, закликаючи націоналізувати її.

Захоплення будівлі одразу ж розкритикував президент Петро Порошенко.

«Інколи прикладом стукання у відкриті двері є захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду», – заявив Порошенко.

Дані про те, що «Парковий» вже нібито перебуває в державній власності, поширила і речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Щоправда, за кілька годин вона відредагувала свою публікацію, вказавши, що об’єкт перебуває «під арештом і в управлінні державним підприємством».

За даними реєстру прав на нерухоме майно, будівля «Паркового» і досі перебуває у власності приватної фірми «Амадеус Ко». Споруда під арештом із 2015 року – це значить, що відтоді власник не мав можливості її продати, але міг нею користуватися.

Та у 2016-му вже прокуратура Києва відкрила ще одну справу щодо зловживань при виділенні ділянки, яку було передано в оренду компанії «Амадеус Ко», та будівництва майданчика. У рамках цього провадження влітку 2017 року Апеляційний суд Києва заборонив «Амадеусу Ко» не лише відчужувати, а й користуватися і розпоряджатися майном комплексу.

«Амадеус Ко» є власником, але всіх повноважень власника його позбавили. Тобто, відповідно до змісту рішення, має зайти державне підприємство, яке замість власника повинне робити все, стати фактичним власником, якщо так можна висловитись», – зазначає адвокат ТОВ «Амадеус Ко» Олександр Салазський.

Та попри це в компанії визнають: «Амадеус Ко» і досі продовжує збирати гроші з орендарів та платить охоронцям і прибиральникам.

«У нас є обов’язки, які в нас зафіксовані договорами оренди, які були підписані ще до рішення суду. Тому ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання перед нашими орендарями, які були закріплені до рішення суду, – вказує директор «Амадеус Ко» Антон Озадовський. – Ми зараз не підписуємо нових договорів з того часу, як ми отримали рішення суду останнє».

Та навіть старі угоди оренди приносять «Амадеусу Ко» стабільний прибуток. Із власних джерел у податковій «Схеми» дізнались, що, наприклад, близько мільйона гривень щомісяця «Амадеусу Ко» сплачує компанія «Анте медіам» – власник розташованого в «Парковому» дата-центру. Ще близько 400 тисяч гривень щомісяця платить ресторан, розташований в «Парковому».

​Отримував «Амадеус» і кошти з державного бюджету. Національна суспільна телерадіокомпанія України мала сплатити понад мільйон гривень за використання приміщень під час конкурсу «Євробачення».

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Щоправда, і витрати у комплексу чималі: в деякі місяці близько мільйона гривень йде лише на електроенергію.

У річних звітах фірма показує чистий збиток, при цьому виручка за 2016 рік становила близько 40 мільйонів гривень, за 2015-й – близько 20 мільйонів гривень.

Тож із серпня приватне майно за рішенням суду мало перейти не у власність, як поквапився заявити президент, а в оперативне управління державі.

Право оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані суд передав держпідприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Але і цього поки не трапилось. За майже три місяці після винесення ухвали суду державне підприємство так і не почало управляти майном «Амадеуса».

«Ми ще не були на тому об’єкті. Наскільки там складна процедура передачі, ми не розуміємо. Поки що ми приймали його як речовий доказ, відповідно до протоколу прокуратури міста Києва. Далі у нас, оскільки ми маємо здійснювати якісь управлінські функції, розмежовувати бухгалтерію і таке інше, двічі вже звернулися до прокуратури з проханням забезпечити нам доступ до об’єкта. Поки що, я так розумію, прокуратура також має звернутись до суду, отримати відповідні ухвали, щоб можна було вже зайти», – повідомляє керівник ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» Руслан Сіробаба.