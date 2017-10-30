УКРОП посів четверте місце серед партій на виборах в ОТГ та переміг на Волині

УКРОП отримав четвертий загальнопартійний результат на виборах депутатів та голів сільських, селищних і міських рад об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 жовтня. Про це свідчать результати опрацювання 92% протоколів.

Зокрема, за попередніми підрахунками, політична сила провела 282 депутати у 21 області України. Таким чином, рівень підтримки партії та її представників становить 9,5%.

Найбільшу підтримку партія здобула на Волині. Тут депутатами стануть 123 укропівці у 18 громадах – це найкращий результат серед усіх політсил у регіоні. У Дніпропетровській області перемогу здобули 42 укропівці. Водночас в ОТГ на Львівщині, за попередніми підрахунками, перемогли 24 кандидати від УКРОПу, у Полтавській області – 15, у Івано-Франківській – 15.

Читайте такожВибори в ОТГ: "Опора" назвала імена перших переможців

«Наша команда системно працювала на цю перемогу. Незважаючи на шалений тиск влади, кандидати від УКРОПу перемогли у громадах від Луганщини до Закарпаття, посіли перші місця за кількістю партійних депутатів на Волині, Дніпропетровщині, Львівщині, Полтавщині. УКРОП упевнено йде до перемоги над існуючою Системою, яку, на жаль, не зміг до кінця зламати жоден Майдан. Саме ці показники є дійсною соціологією та свідченням реальної підтримки українців!» – підкреслив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

Нагадаємо, під час виборів до ОТГ 30 квітня 2017 року УКРОП провів 101 депутата, а рівень підтримки партії та її представників сягнув 9,13%.