"Треба зупинити Путіна": Парубій закликав Євронест посилити санкції проти Росії

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Парламентську асамблею Євронест посилити санкції проти Росії. Про це він сказав в ході зустрічі із членами Бюро Парламентської асамблеї Євронест, передає прес-служба ВР.

«Має бути особливо важливим розуміння солідарності у відповідь викликам. Треба зупинити Путіна - це буде запорукою, гарантією безпеки і добробуту. А будь-яке загравання з агресором розглядатиметься ним як заохочення до нової агресії. Тому мають бути посилені санкції, і найголовніше – солідарність і спільна позиція», - заявив спікер парламенту.

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У свою чергу співголова Парламентської асамблеї Маріан Лупу запевнив у повній підтримці України з боку кожної країни, що входить до цієї організації.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що для України дуже важлива позиція США щодо продовження і посилення санкцій проти Росії. Про це голова парламенту сказав на зустрічі зі спеціальним представником США у справах України Куртом Волкером. Учасники зустрічі обговорили ряд питань щодо ситуації на сході України, можливість та аспекти застосування сил миротворчого контингенту ООН та здійснення заходів миротворчої місії, питання законодавчого забезпечення реформ в Україні.