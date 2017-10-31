Сьогодні відбудеться екстрене засідання силовиків через вбивство Окуєвої та замах на Мосійчука

Сьогодні відбудеться екстрене засідання силовиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Екстрене засідання відбуватиметься у зв’язку з останніми подіями в Україні, зокрема вибухом ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv у Києві та вбивством ветерана АТО Аміни Окуєвої біля Глевахи під Києвом ввечері 30 жовтня.

Водночас, поки що у прес-службі Нацполіції не повідомляють деталей засідання. Серед учасників засідання, зокрема голова Нацполіції Сергій Князєв.

Читайте такожЛанки одного ланцюга: Мосійчук заявив, що на нього вчинили замах вбивці Окуєвої і Махаурі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук і політолог Віталій Бала. Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.

Ввечері 30 жовтня біля селища Глеваха Київської області було обстріляно автомобіль, в якому перебували ветерани АТО, чеченські добровольці Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Від отриманих поранень жінка загинула на місці. За фактом вбивства Окуєвої зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою п. 11 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.