"Політичне шоу і боротьба за владу": у НФ прокоментували затримання сина Авакова

Політичне шоу із затриманням сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та двох інших осіб не має нічого спільного ні з боротьбою з корупцією, ні з правом. Про це йдеться у заяві партії "Народний фронт", опублікованій у вівторок, 31 жовтня.

"Ця справа пилилася два з половиною роки на полицях НАБУ і САП", - зазначають у НФ. Також там додають, що відповідно до офіційного повідомлення МВС, "були проведені десятки експертиз та сотні процесуальних дій, в результаті яких, на думку МВС, немає жодного складу злочину, і це буде доведено в суді".

"Ми розцінюємо цю дію як політичний тиск на міністра персонально та Національну поліцію в цілому, на політичну партію "Народний фронт" та фракцію цієї партії", - наголошується в заяві.

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У "Народному фронті" переконані, що все це лягає в череду вже десятків безпідставних звинувачень виключно по відношенню до однієї партії та її членів.

"Так звана антикорупційна боротьба перетворилася на боротьбу за владу, на боротьбу за проведення дострокових виборів, на боротьбу за формування політичних проектів під егідою антикорупційних органів", - вважають у НФ.

У заяві наголошується, що фракція "Народного фронту" однозначно виступає за створення Антикорупційного суду.

"Якщо є склад злочину – ідіть в суд і доведіть його. Якщо є політична мотивація – звільняйтеся з роботи і ставайте членами політичних партій, що наразі відбувається", - підсумовується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і приватна особа.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

Разом з тим в МВС заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.

Також Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина.