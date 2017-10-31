В Україні вперше відбувається сесія ПА Євронест, Парубій розповів про нестримний поступ України до ЄС

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що ні російська агресія, ні проросійські лобісти у країнах Європейського Союзу не зупинять поступ України до ЄС. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття пленарного засідання VI сесії Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ у сесійній залі українського парламенту.

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"Поступ України до ЄС не зупинить ані російська агресія, ані діяльність проросійських лобістів у країнах Євросоюзу", - наголосив спікер. Він додав, що через історії успіху окремих держав-партнерів можна засвідчити, що пріоритет зовнішньої політики - європейська інтеграція - це не порожній звук.

"Грузія, Молдова, Україна вже на сьогодні мають безвізовий режим, функціонування зони вільної торгівлі, торгівельні преференції та ратифікацію угоди про асоціацію, що є прикладом реалізації успішної співпраці для інших держав Східного партнерства, які віддані принципам захисту демократії, прав людини та верховенства права", - сказав Парубій.

Голова ВР висловив думку, що поточна сесія ПА ЄВРОНЕСТ, яка вперше відбувається в Україні, є доброю нагодою обговорити подальший розвиток Східного партнерства напередодні Брюссельського саміту, який відбудеться менш ніж за місяць і "закладе фундамент нашої співпраці на подальші роки".

Парубій також заявив, що серед подальших планів у роботі українського парламенту - продовження реформи децентралізації, оборонного та безпекового секторів. "Ми продовжуємо працювати над наступними етапами нашої реформи. У наших планах є продовження реформи децентралізації, оборонного та безпекового секторів", - сказав Парубій.

Крім того, додав він, йдеться про реформу банківського та фінансового сектору, державних закупівель, впровадження прозорого ринку енергетики. Водночас, голова ВР наголосив на вагомості створення Антикорупційного суду.

Також Парубій відзначив запровадження прозорої системи фінансування політичних партій з державного бюджету. "Це крок, який був нами здійснений. І вже сьогодні ми бачимо його результат", - сказав він.