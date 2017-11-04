Волкер відзначив прогрес України у відбудові власної армії на тлі розмов про імовірність надання американського озброєння

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер відзначає прогрес України у відбудові власної армії на тлі розмов про імовірність надання американського озброєння.

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, йдеться у матеріалі на сайті Держдепартаменту США.

Зокрема, його спитали про те, чи зусилля щодо розміщення миротворчих сил на Донбасі можуть виключити можливість надання Україні з боку США летального озброєння у майбутньому.

Волкер пояснив, що обговорення варіанту з розміщенням миротворчих сил ООН на Донбасі є ідеєю, яка "спрямована на створення безпекових умов та забезпечення підтримки виконанню Мінських угод".

"Інша концепція, про яку ви говорите, стосується самозахисту України. Кожна країна відповідно до 51 статті Статуту ООН має право на самозахист. Впродовж останніх трьох років Україна зіштовхується з конфліктом на її власній території", - сказав Волкер.

При цьому він зауважив, що Україна "виробляє самостійно багато зброї і здійснила насправді роботу, яка заслуговує довіри в плані відбудови її армії після того, як вона дуже сильно постраждала у 2014 році".

На його переконання, українська армія з того часу "була відновлена дуже суттєво", і зараз "перебуває у хорошій формі".

"І я вважаю, що цілком розумною справою для країни є її власний захист, і також розумна справа для інших допомагати країнам захищати себе", - підкреслив Волкер.

Таким чином, він наголосив, що питання розміщення миротворців на Донбасі і можливе надання Україні озброєння є різними питаннями.

Як повідомляв УНІАН, раніше Волкер заявляв, що можливе рішення про надання Україні оборонного озброєння залежить від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.