"Вам дай волю, ви далі у туалет підете!": "козак" Гаврилюк поскандалив з журналістами в Раді (відео)

Народний депутат України від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк знову поскандалив з українським блогером Василем Крутчаком, а також іншими представниками ЗМІ через відеозйомку в їдальні Ради. Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook опублікував Крутчак.

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"Дай Вам волю, ви далі у туалет підете!" — висловив обурення народний депутат й зажадав видалити відео.

"У цьому випадку Михайло Гаврилюк вирішив, що забороняється законом знімати, як їдять депутати!" - йдеться у підписі до запису.

Як повідомляв УНІАН, у травні депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у Верховній Раді.