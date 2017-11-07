Україна довго "використовувала" Польщу і уникала вирішення двосторонніх проблем - Ващиковський

Польща довгий час беззастережно надавала підтримку Україні з точки зору своєї безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ країни Вітольд Ващиковський зробив в ефірі Польського радіо "Trojka", передає 112 Україна.

Проте останнім часом Варшава визнала, що Київ "використовує" її в розрахунку на те, що ця підтримка ніколи не вичерпається.

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"До цього ми стискали зуби, оскільки враховуючи нашу військово-політичну доктрину та безпеку збереження незалежної України є безцінним. Однак ми визнали, що нас використовують, що Україна досить безтурботно дивиться на цю проблему і виходить з розрахунку, що ми безумовно будемо підтримувати безпеку і незалежність України, стояти на її стороні в конфлікті з Росією і не вимагати вирішення двосторонніх проблем - історичних або освітніх ", - заявив Ващиковський.

Він додав, що Польща відкрито говорить: "російська агресія не може бути відмовкою, щоб не вирішувати двосторонніх проблем".

Глава польської дипломатії зазначив, що "кісткою незгоди" у двосторонніх відносинах є історія, "певною мірою" освіта, а також повернення польській громаді в Україні церковного майна - костелів і парафіяльних будинків.

Ващиковський підкреслив, що після візиту до Львова 4-5 листопада він хоче зустрітися з президентом РП Анджеєм Дудою, але "не має для президента оптимістичних новин".

Глава МЗС Польщі зазначив, що рішення про те, чи їхати в Україну в середині грудня Дуда повинен прийняти самостійно, "але ситуація досить складна".