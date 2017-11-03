Дуда планує у грудні відвідати Україну - ЗМІ
18:02, 03 листопада 2017Політика
157 0
Це буде робочий візит Дуди з метою проведення переговорів з керівництвом України та представниками ОБСЄ.
Анджей Дуда / REUTERS
Президент Республіки Польща Анджей Дуда планує у грудні відвідати Україну з робочим візитом. Як повідомляє ТVN24, про це заявив міністр канцелярії глави Польської держави Кшиштоф Щерський.
За його словами, у календарному плані президента на грудень цього року є візит до Харкова.
Читайте такожПорошенко привітав Дуду з 226-ю річницею Конституції Речі Посполитої
Щерський також зауважив, що це буде робочий візит Дуди з метою проведення переговорів з керівництвом України та представниками ОБСЄ у контексті участі Польщі як непостійного члена в засіданнях Ради безпеки ООН.
Раніше стало відомо, що Україна і Польща підписали угоду щодо мови навчання нацменшин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Відносини України та Польщі