Дуда планує у грудні відвідати Україну - ЗМІ

18:02, 03 листопада 2017
Політика
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Це буде робочий візит Дуди з метою проведення переговорів з керівництвом України та представниками ОБСЄ.

Анджей Дуда / REUTERS

Президент Республіки Польща Анджей Дуда планує у грудні відвідати Україну з робочим візитом. Як повідомляє ТVN24, про це заявив міністр канцелярії глави Польської держави Кшиштоф Щерський.

За його словами, у календарному плані президента на грудень цього року є візит до Харкова.

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Щерський також зауважив, що це буде робочий візит Дуди з метою проведення переговорів з керівництвом України та представниками ОБСЄ у контексті участі Польщі як непостійного члена в засіданнях Ради безпеки ООН.

Раніше стало відомо, що Україна і Польща підписали угоду щодо мови навчання нацменшин.

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