Порошенко не підтримує ідею розриву дипвідносин з РФ - нардеп (відео)
Раніше росЗМІ повідомили, що Рада наступного тижня може проголосувати за розрив дипломатичних відносин з Росією.
Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат України від "Блоку Петра Порошенко", секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник.
Читайте такожСеред поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу вже була пропозиція щодо розірвання дипвідносин з Росією - депутат
"Президент не підтримує ідею розриву відносин з Російської Федерацією. Ця ідея, яку я пропонував парламентському комітету. Вона залишається на розгляді комітету - будемо визначатися в подальшому з модальностями", - зазначив Винник.
Раніше повідомлялося, що у ВР пропонують розірвати дипвідносини з РФ у тримісячний термін після набрання чинності закону щодо Донбасу.