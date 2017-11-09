Порошенко не підтримує ідею розриву дипвідносин з РФ - нардеп (відео)

10:03, 09 листопада 2017
Політика
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Раніше росЗМІ повідомили, що Рада наступного тижня може проголосувати за розрив дипломатичних відносин з Росією.

У ВР пропонують розірвати дипвідносини з РФ / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат України від "Блоку Петра Порошенко", секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник.

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"Президент не підтримує ідею розриву відносин з Російської Федерацією. Ця ідея, яку я пропонував парламентському комітету. Вона залишається на розгляді комітету - будемо визначатися в подальшому з модальностями", - зазначив Винник.

Раніше повідомлялося, що у ВР пропонують розірвати дипвідносини з РФ у тримісячний термін після набрання чинності закону щодо Донбасу.

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Теги: #розрив дипвідносин з РФ#розрив дипломатичних відносин з Росією#Порошенко проти розриву дипвідносин