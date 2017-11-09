Незважаючи на те, що у нас війна на власній території: Україна збільшить участь в операції НАТО в Афганістані

Глава місії України при Організації північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко стверджує, що Україна збільшить свою участь в операції Альянсу в Афганістані "Рішуча підтримка". Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Пристайко сказав у четвер в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на полях засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

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"Ми маємо, незважаючи на те, що у нас війна на власній території, зрозуміти, яким чином ми можемо допомогти зусиллям не дозволити Афганістану знову перетворитися на місце, де будуть готуватися терористи для всіх країн, включаючи Україну. Маємо подумати, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність, нашу допомогу. Вже є багато варіантів", - сказав дипломат.

За його словами, ці варіанти вже обговорюються із союзниками. "Ми вже прийняли рішення про збільшення нашого контингенту на невелику кількість, зараз ми не будемо говорити про цифри, але ми в процесі визначення нових можливих обсягів допомоги коаліції", - наголосив представник України при НАТО.

При цьому він деталізував, що це можуть бути військові викладачі, поліцейські тренери, сили безпеки, спеціалісти у повітряній сфері. "Є багато професій, переважно у сфері військової безпеки, без яких неможливо завершити операцію", - пояснив Пристайко.

Український дипломат також розповів, що під час засідання щодо Афганістану була "сказана фраза, яку я давно хотів почути від союзників". "Було сказано, що треба протистояти гібридний загрозі Росії в Афганістані. У сфері протистояння Росії, яка простягла руки і до Афганістану, ми можемо поділитися досвідом. Ми попереджали союзників, що це не є протистоянням РФ лише проти України, це - традиційна політика Росії, яку вона зараз веде", - підкреслив представник України при НАТО.

Як відомо, 1 січня 2015 року НАТО приступило до проведення нової небойової місії в Афганістані під назвою "Рішуча підтримка". Наразі її забезпечують 39 країн Альянсу та держав-партнерів. Завдання небойової місії - навчання й підвищення професійного рівня національних сил безпеки Афганістану, інструкторам і радникам місії заборонено брати участь у бойових діях.